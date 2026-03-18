◇オープン戦中日―ソフトバンク（2026年3月18日みずほペイペイD）中日のドラフト1位・中西聖輝投手（22＝青学大）がオープン戦3試合目の登板。先発してプロ入り最長の5回2/3を投げ、4安打1失点。5三振を奪うなど開幕ローテーション入りへ前進した。初回に2死二塁から山川に左前適時打を許したが、2回以降は安定したピッチング。大きく曲がるカーブを武器に4回1死三塁のピンチでは秋広を空振り三振、今宮を三ゴロで切り