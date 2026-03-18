2025年の記録的大雨では熊本市中央区の下通アーケードが水に浸かりました。被害を抑えるため、熊本市は県内で初めて「止水板」の設置費用の補助を行っています。熊本市中央区にある地下1階地上4階のビル。熊本市の補助を受けて3月、止水板を設置しました。 去年8月の記録的大雨では、中心市街地のビルや地下駐車場に水が押し寄せるなどの被害が相次ぎました。そこで熊本市が今年1月から始めたのが、マンションや店