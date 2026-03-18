春季高校野球の群馬県大会の組み合わせ抽選が18日に行われ、別表の通り組み合わせが決まった。上位2校が関東大会（5月16日開幕、千葉）に出場する。4月11日に開幕し、決勝は5月3日に予定されている。昨年は春夏の甲子園に出場した健大高崎は4月12日に渋川と初戦の1回戦を戦う。優勝候補の一角の桐生第一は4月18日に東農大二―西邑楽の勝者と2回戦を戦う。