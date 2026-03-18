防犯カメラが捉えたのは、さい銭泥棒の大胆な犯行の一部始終です。まだ薄暗い16日の早朝に栃木・那珂川町の神社に現れた不審な人物。手袋をはめ、頭にはヘッドライトを着けるなど、その見た目からは用意周到さがうかがえます。そして、手にしたドライバーのようなものであっという間にさい銭箱を破壊。次の瞬間、さい銭箱ごと傾けて中のお金を片側に寄せると、ヘッドライトを着け、初めに壊した箇所から手を突っ込み、中のおさい銭