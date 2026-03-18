18日の参院予算委員会で国民民主党の田村麻美議員は片山財務大臣に対し、有価証券報告書にビジネスケアラー（仕事と家族介護の両立者）への支援や育児･介護等の両立支援制度を利用している従業員数も項目として追加するよう求めた。【映像】片山大臣が回答した瞬間（実際の様子）まず、田村議員は「現在有価証券報告書における人的資本開示では男性の育児休業取得率の開示が義務化されています。そして取得率の向上にも一部寄