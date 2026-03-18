「オープン戦、西武−楽天」（１８日、ベルーナドーム）楽天は新外国人のウレーニャ（前エンゼルス）が先発。４回７安打７失点と不安を残した。これまで２試合７回無失点と結果を残し３度目の登板。初回は三者凡退に抑えたが、二回に４安打３失点。三回は三者凡退に抑えたが四回に３長打を浴びて４失点。１イニングごとに別の顔を見せた。「相手の打線にしっかりとスイングされてしまいました。野手が守っていないところに