【漫画】本編を読む漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリさん（@yukinohotel）が描く『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』は、意外なオチと独特の読後感が楽しめる4コマ漫画だ。さまざまなモチーフを題材にしたエピソードが数多く並び、そのなかには有名な事件の真相（？）に迫った作品も…。物語は、病床に伏したおじいちゃんが孫のタカシに「ワシの財産をすべて相続してほしいと思っておる」と