大相撲春場所１１日目（１８日、大阪府立体育会館）、大関経験者の関脇霧島（２９＝音羽山）が幕内豪ノ山（２７＝武隈）を退けて１０勝目。１敗同士の対決を制して単独トップに立った。豪ノ山に押し込まれる場面もあったが、土俵際の突き落としで逆転勝ちした。取組後は「思い切り当たろうと思った。しっかり当たっているから（土俵際の）そういう動きができたと思う」と納得の表情。１０勝目には「まだまだ、４日あるので。積