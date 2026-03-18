メ～テレ（名古屋テレビ） 同僚の財布から現金を盗んだとして、陸上自衛隊守山駐屯地に勤務する自衛隊員が懲戒免職となりました。 懲戒免職処分を受けたのは、陸上自衛隊守山駐屯地の第35普通科連隊に所属する男性陸士長（22）です。 陸上自衛隊によりますと、陸士長は去年10月、駐屯地の中で同僚の隊員の財布から現金1万6000円を盗んだとされています。 陸士長は「出来心からです。深く反省しています」などと話し