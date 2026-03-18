【女子旅プレス＝2026/03/18】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスでは、夏季イベント「RIDE ON SUMMER’26」を、7月17日（金）〜 9月13日（日）まで開催する。4月24日オープンのエヴァンゲリオンの新アトラクションをはじめ、世界唯一のミッフィーのテーマエリア、さらにリゾートプールエリアも新しく導入するなど、ワクワクがあふれ出す夏休みを届ける。【写真】ハウステンボス新エリア「ミッフィー・ワンダー