メ～テレ（名古屋テレビ） 教師グループによる盗撮・画像共有事件で、横浜市の元小学校教師の男は「女子児童の体の状態を確認する」という口実で犯行に及んでいました。 起訴状などによりますと、元小学校教師の小瀬村史也被告（38）は、2024年から2025年にかけて、横浜市内の小学校で当時7歳から8歳の女子児童のみだらな姿を撮影し、その動画データを7人の教師が参加するSNSグループに送信したな