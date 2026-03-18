メ～テレ（名古屋テレビ） カド番の藤井聡太六冠にとって正念場となる、将棋の王将戦第6局が名古屋対局場で始まり、1日目が終わりました。 今期の王将戦七番勝負は、去年に続いて藤井聡太六冠に永瀬拓矢九段が挑戦しています。 第6局は、18日から藤井六冠の地元の名古屋対局場で行われています。 ここまで藤井六冠が2勝、永瀬九段が3勝で、藤井六冠はこの第6局に負けると王将のタイトルを失います。 藤井六冠の先