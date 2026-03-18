メ～テレ（名古屋テレビ） 3月16日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格が、過去最高となりました。 資源エネルギー庁によりますと、レギュラーガソリンの全国平均価格は1リットルあたり190.8円で、前の週から29円値上がりしました。 上昇は5週連続で、1990年の調査開始以来、初めての190円台です。 東海3県のレギュラーガソリンの価格(1リットルあたり)は、愛知県が186.7円、岐阜県が1