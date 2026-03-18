K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「사첵（サチェ）」の意味知ってる？「사첵（サチェ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、運が良ければ見られるかもしれないもの！いったい、「사첵（サチェ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たし