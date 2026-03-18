発酵の力で大人の肌に寄り添うスキンケアブランド「FAS」から、夏の過酷な環境に着目した新作が登場♡紫外線や暑さによるくすみや乾燥にアプローチし、健やかで美しい肌へ導く4アイテムがラインナップ。ひんやり心地よい使用感や癒やしの香りで、夏のスキンケア時間を格上げしてくれる注目のコレクションです♪ ひんやり洗う夏限定クレンジング FAS ザ クリア クレンジングジェル クール 価格：5,940円（税込