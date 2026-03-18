◇オープン戦巨人―ヤクルト（2026年3月18日東京D）開幕ローテーション入りが確実なヤクルト・奥川は5回を投げて6安打を許すも1失点。「アドリブ力」を生かした粘投が光った。オープン戦4度目のマウンド。テーマは「自分がどういう状態なのか、実際にプレーがかからないと分からない。その中で試合をつくれるように」だった。この日は「追い込んでから粘られたり、球数が多くなってしまった場面もあった」。初回2死か