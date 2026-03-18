全国ではサクラの開花の便りが届き始めていますね。きょう、最新のサクラ予想が発表されました。気になる富山の予想を見ていきましょう。ウェザーニュースによりますと、富山市のソメイヨシノの開花予想は3月30日。松川べりのサクラは今月25日の予想となっていて、いずれも前回より1日早まりました。待ち遠しいですね。この予想はどうやって出しているんでしょうか。ウェザーニュースでは、全国のユӦ