帰国したミラノ・コルティナ冬季パラリンピック、アルペンスキーの村岡桃佳（右）と鈴木猛史＝18日、羽田空港ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキー座位で、女子スーパー大回転、大回転銀メダルの村岡桃佳（トヨタ自動車）と、男子回転「銅」の鈴木猛史（カヤバ）が18日、羽田空港に帰国した。ともに「ありがとうございます」と笑顔で手を振り、出迎えた関係者の拍手に応えた。29歳の村岡は昨年11月の左鎖骨の