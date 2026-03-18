ベネズエラの初優勝で幕を閉じた第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は、日本が初めて４強入りを逃した一方で、イタリアが初のベスト４進出を果たすなど世界の勢力図が変化してきたことを印象づける大会となった。（マイアミ帯津智昭）■イタリア躍進ベネズエラに敗れた１６日の準決勝後、イタリアのセルベリ監督は誇らしげに言った。「選手たちには『君たちがこの大会のチャンピオンだ』と伝えた。彼らはイ