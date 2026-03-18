オウム真理教による「地下鉄サリン事件」から20日で31年となるのを前に遺族らが18日、平口洋法務大臣らと面会し、被害の回復や後継団体の継続的な監視などを求める要望書を提出しました。1995年3月20日に起きたオウム真理教による「地下鉄サリン事件」では、都内を走る3つの路線で猛毒のサリンがまかれ、14人が死亡、6000人以上が重軽傷を負いました。今年で事件から31年となるのを前に、事件で夫を亡くした高橋シズヱさんら遺族が