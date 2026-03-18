日本テレビドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（水曜後10・0）に出演中の俳優・内堀太郎（42）が、俳優の溝端淳平（36）や池田エライザ（29）らが所属する芸能事務所「エヴァーグリーン・エンタテイメント」に所属する。18日、同社から発表された。同ドラマでは、杉咲花演じる主人公の先輩小説家を熱演。主人公が恋人には言えない本音をさらけ出せる重要な役どころだ。同ドラマで監督・脚本を務める今泉力哉氏とは映画「退