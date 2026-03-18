三重県の熊野市消防で18日、新たに導入された大型ドローンを使った水難救助訓練が行われました。訓練では、岸から飛び立ったドローンがおよそ100m離れた海の中にいる要救助者の元へ。そして上空から浮き輪を落とします。その後、ボートに乗った救助隊員が駆けつけ、男性は救助されました。熊野市消防署の大江丈司消防士長：「新しい救出方法を確立していくことが大事かなと。訓練を繰り返し行い、有事に備