ドジャース大谷翔平投手のお面をかぶったモノマネで有名な「ミニタニ」こと、お笑い芸人アキ・テリヤキが18日、日刊スポーツの電話取材に応じ、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）観戦を終えた思いを明かした。【取材・構成＝鎌田直秀】◇◇◇日本が準々決勝の日本でベネズエラに敗れ、大谷を追い続けてきたミニタニも最大の悔しさを味わった。だが、それ以降も米マイアミに残り、準決勝の米国−ドミニ