動物には、人の心や家族との関係性を修復する不思議な力があるように思う。猫と生き直しさん（@Sl9rJ）は精神的に苦しかった時期に猫のミルミルちゃんと出会い、「この子と生き直しをしたい」と思うように。【写真】保護当時は目も開いていませんでした好奇心旺盛なミルミルちゃんは殺伐としていた家族仲に変化をもたらしてもくれた。暴力や罵倒、勉強のノルマが当たり前な日常の家庭に生まれて飼い主さんは、暴力や罵倒が日常的に