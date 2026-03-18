芸能人の過去は、多くの人が関心を集めるものです。思いがけない過去が明るみになると、現在の活躍は努力の積み重ねによって築かれていることがわかるかもしれません。漫画家・あめみくろさんの作品『もちろん推してね!?』より抜粋エピソード『第1話宮本れいなの場合』は、アイドルである主人公の過去と向き合う物語です。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約4.3万ものいいねを集めました。【漫画】『第1話宮本れいなの場