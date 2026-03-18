ツイテナイ、運が悪いと感じると、ネガティブな感情ばかりが大きくなり、落ち込んでしまうことは少なくありません。とはいえ、下がってしまった感情（運気）は、あとは上がるだけ！ 必ず挽回できるのです。気分が落ち込んで、ドツボにはまる前に、次の3つの方法を試してみましょう。自分の部屋や会社のデスク周りを片付ける運気をアップさせるために掃除をするのは、定番中の定番。まずは自宅にある不要なモノを処分することが大切
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