江蘇省はここ数年、「ペットフレンドリー」の理念を都市発展・産業配置戦略に取り込み、ペット経済の単一業態から全チェーン型生態システムへの飛躍を推し進めてきた。ペット飼育人口の拡大に伴い、南京や無錫、塩城などの各都市では多くの商業施設やカフェ、都市公園がペット向け設備を整備しており、飼い主がペットと共に外出できるよう利便性の向上に努めている。新華網が伝えた。江蘇省のペット産業はペットの衣、食、住、行動