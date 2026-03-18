中国外交部の林剣報道官は3月18日の定例記者会見で、中米ハイレベル交流に関する質問を受けた際、「首脳外交は中米関係においてかけがえのない戦略的かつ指導的な役割を果たしており、中米双方は引き続きトランプ大統領の訪中について意思疎通を維持していく」と表明しました。（提供/CGTN Japanese）