お笑いタレントの鳥居みゆきさんは3月18日、自身のInstagramを更新。45歳の誕生日を迎えたことを報告し、反響を呼んでいます。【写真】鳥居みゆきの最新ショット「四捨五入したら50ですし四捨五捨したら40です」鳥居さんは「誕生日なんですありがとうございますネンイチにいつもあるよね」と、独特のユーモアあふれるコメントを投稿。「四捨五入したら50ですし四捨五捨したら40ですし中間はどっちにも転べていいのですけど悩