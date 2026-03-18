トヨタ「ヴォクシー」サイズのお洒落ミニバンこの先行モデルの人気は凄まじく、オンライン予約開始後、わずか約5時間半で予約枠が満枠となりました。さらに2回目のオンライン予約も約5時間半で締め切りになるなど、日本におけるシトロエンブランドの躍進を牽引する存在となりました。その後、2020年8月27日からカタログモデルの先行予約を開始し、同年10月1日より正式販売をスタート。2023年1月18日には、3列シート7人乗り仕様