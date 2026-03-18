「紀ノ国屋」は、3月19日（木）から、人気エコバッグ「スモールショッパー」の新色4色を、全国の店舗で発売。公式オンラインストアでは、3月18日（水）20時00分から先行販売を開始する。【写真】きれいめパープルやオフホワイトも！ 「スモールショッパー」新色4色の詳細■「紀ノ国屋」らしいモチーフをデザイン今回登場するのは、くるっと丸めて手のひらサイズに収納できるコンパクトさが特徴のエコバッグ「スモールショッパ