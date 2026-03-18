なでしこジャパンは現地３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、韓国女子代表と対戦している。15分に植木理子が先制ゴールを挙げ、その10分後、衝撃のゴールが生まれた。スコアラーは浜野まいか。右サイドでクロスのこぼれ球を拾うと、相手２人をかわしてエリア内に侵入。角度があまりない場所からキーパーの頭上を抜く力強いシュートを決めてみせた。 試合を中継する『DAZN』の公式Xが