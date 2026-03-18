国が宇宙の研究開発や利用拡大に貢献した個人や団体を表彰する「第7回宇宙開発利用大賞」で、山口放送が開発したシステムが「地域特別賞」を受賞しました。17日、東京で開かれた表彰式では、東京大学の中須賀真一教授から、システムを開発した山口放送の惠良勝治取締役へ賞状とトロフィーが贈られました。受賞したのは、宇宙開発利用を通じて地域課題の解決、地域の活性化、魅力あるまちづくりに貢献した取り組みを表彰する