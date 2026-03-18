認知症への理解のある社会を目指し、認知症の人自らが活動をする「やまぐち希望大使」に県内在住の6人が就任しました。18日、来月1日から「やまぐち希望大使」として活動する6人が村岡知事を訪れ、委嘱状を受け取りました。希望大使は、認知症の当事者やその家族が希望をもって暮らせる社会を目指し2019年に国が開始したもので、認知症の人自らが自身の経験を講演するなどして啓発活動に協力します。山口県では2023年から「やまぐ