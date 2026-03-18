山口県山口市の山口きらら博記念公園で17日、約8000平方メートルの芝生が燃えました。けがした人はいませんでした。火事があったのは山口市阿知須にある山口きらら博記念公園の大芝生広場です。警察と公園の指定管理者によると17日午後2時すぎ、広場から煙が出ているのを公園の指定管理者のスタッフが目撃し119番通報したもので、消防によっておよそ50分後に鎮火しました。けが人はなかったものの芝生などおよそ8000平方メ&#