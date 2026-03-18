18日発表された静岡県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、史上最高値の192.2円。前週から約30円値上がりしました。 【動画】史上最高値 静岡県内のレギュラーガソリン192.2円 前週から約30円値上がり 福祉にも影落とす＝静岡県 価格高騰は福祉にも影を落とし、障害者の移動の自由を支える現場は、赤字をそのままかぶる状況にあえいでいます。 18日発表された静岡県内のレギュラーガソリンの平均小売価