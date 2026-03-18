広島市は、今年の「原爆死没者名簿」の記帳を担う公募メンバー14人を決定しました。公募による選出は今回が初めてです。 広島市では毎年、1年間に亡くなった被爆者の名前を原爆死没者名簿に記帳し、8月6日の平和記念式典で原爆慰霊碑に奉納しています。これまでは、記帳作業を被爆者に依頼してきましたが、高齢化が進んでいることから、市は今年初めて一般から記帳者を募集しました。 募集には186人が応募。実技試験や面接