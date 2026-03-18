駿府城公園では早咲きが見頃 静岡市の最高気温は17.6℃ 旅立ちの春を迎えていますが、天候的にも春らしい陽気が続いていて、3月18日までに、全国4つの気象台がサクラの開花を発表しました。 【写真を見る】駿府城公園の早咲きのサクラ 隣の甲府・名古屋でもサクラの開花が発表される中、静岡はいつになりそうか、標本木を取材してきました。 ＜LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター＞ 「静岡市葵区・駿府城公園のお堀です。