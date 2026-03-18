春闘の集中回答日となった18日、広島県内でも労働組合の賃上げ要求に対し、企業から満額回答が相次ぎました。 連合広島によると、18日午後1時時点で県内32社が回答し、このうち15社が組合側の要求に“満額以上”の回答を示したということです。 マツダは2月25日の初回交渉で、ベースアップ（賃金改善）と定期昇給を合わせ月額1万9000円の賃上げに満額回答。賃上げに関して集中回答日を待たない異例の早期決着でした。 連