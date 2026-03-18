安倍元総理の県民葬開催と国葬への知事の参列は違法などとして県内の住民らが県に公費の返還を求めた住民訴訟について18日、山口地裁で判決が言い渡され、原告らの訴えはすべて棄却されました。この裁判は安倍元首相「国葬」「県民葬」に異議あり！訴訟の会が村岡県知事を相手取り2023年3月に提訴したものです。訴えによりますと安倍元総理の死去に伴い2022年9月に東京都で開催された国葬への知事の参列と、その翌月に開催された県