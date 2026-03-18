熱海土石流災害の起点となった土地の行政代執行にかかった費用をめぐる裁判で、静岡地裁は18日、土砂の撤去にかかった約11億円を静岡県が負担するよう判決を言い渡しました。 この裁判は熱海土石流災害の起点となったとされる盛り土の前土地所有者の会社が静岡県を訴えたものです。 災害後も現場には、崩落の危険のある土砂が残っていて、県は前所有者に措置命令を出したものの対応されることはなく、県が約11億3000万円の税金を