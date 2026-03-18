18日、広島経済大学の卒業式が行われ、683人が春の門出を迎えました。 あいにくの空模様となったものの、会場周辺には記念撮影をする学生や、友人との別れを惜しむ姿が多く見られました。 式典では、石田学長が「一度きりのかけがえのない人生です。自分らしく、自由に夢を追いかけて生きていってください」と卒業生にエールを送りました。 卒業生の一人は、 「仕事でもプライベートでも、感謝される人、与えるこ