あす（１９日）、春のセンバツが開幕し、第３試合では広島の崇徳高校がさっそく登場します。チームを率いるのは、文武両道で努力を重ねる新村キャプテン。その素顔に迫りました。「気をつけお願いします！」■崇徳高校新村瑠聖 主将「いよいよだなという気持ちと同時に、緊張もあります」■崇徳高校徳丸凜空 投手「早く八戸とやりたい」１９日に開幕する春の甲子園・選抜高校野球大会。３３年ぶりに出場する崇徳高