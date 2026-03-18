山口県山陽小野田市は18日、高額療養費について社会保険にかかわる部分の請求が2022年度から漏れていて、時効により3000万円近くが請求できなかった発表しました。山陽小野田市によりますと、障害福祉医療費助成の高額療養費分について本来、市が社会保険から払い戻しを受けることが出来るにもかかわらず2022年度から請求をしていなかったということです。払い戻しは2年で時効となるため、請求できなくなった額はおよそ2870万円に