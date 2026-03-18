5年に1度開催される乳牛のオリンピックで南九州市の牛が去年、初めて3位に輝きました。酪農王国、北海道が上位を占める中の3位。世話をするのは25歳の酪農家です。(Milkish Farm・尾曲叶歩さん（25）)「自分の牛乳を使って消費者に発信できないかと思いジェラートを作ってみようかな」酪農の魅力を伝えたいと、ジェラート作りにも取り組む姿を見つめました。（詳しくは動画をご覧ください）