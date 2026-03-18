３月１９日（木）の近畿地方は、朝まで雨。日中は天気が回復に向かうでしょう。 低気圧や前線が通過している影響で、１８日（水）の午後から雨の降っている近畿地方ですが、夜中は南部を中心に激しい雷雨のおそれもあります。ただ、雨は木曜の明け方から朝のうちにはやむ所がほとんどで、日中は中部や南部を中心に晴れ間が広がってくる見込みです。午後は日ざしの温かさを感じられる所も多いでしょう。ただ、北部は北から流れ