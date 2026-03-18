人気アイドルなどのコンサートチケットの不正転売が問題になる中、今、裁判に発展するケースもあるといいます。そんな中、転売していた女性がその実態を今回語ってくれました。「転売しようと思って始めたわけではなく、コンサートを何回も行きたいって思ったらそういうふうになっちゃったって感じです」と語るのは、STARTO ENTERTAINMENTに所属するアイドルを10年以上応援している東京都内に住む20代の女性です。そんな1人のファ