元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが自身のインスタグラムを更新。「第42回 マイナビ東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」に親子3人そろってランウェイに登場した際の、オフショットを披露しました。 【写真を見る】【 希空 】辻希美・杉浦太陽とTGCで親子3ショット「親子での初出演をさせて頂きました❤とっても楽しくて一生忘れない思い出になりました。笑」