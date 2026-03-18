news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「卒業式の窃盗事件別の日にも…」についてお伝えします。◇今月2日、卒業式の日に数十人の卒業生が窃盗被害に遭った栃木県の県立高校。新たに去年12月下旬にも同様の窃盗事件が起きていたことがわかりました。警察や学校によりますと、被害に遭ったのは3年生の1クラス。そのときは、移動教室でクラスの教室以外の場所で授業が行われたということですが、教室に戻った生徒