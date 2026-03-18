数学界のノーベル賞と呼ばれる「フィールズ賞」を１９７０年に受賞した京都大名誉教授の広中平祐（ひろなか・へいすけ）さんが１８日、亡くなった。９４歳だった。若い世代の育成にも力を注ぎ、「算数オリンピック」の創設に関わった。３１年、山口県生まれ。５４年に京大理学部を卒業し、米コロンビア大教授、米ハーバード大教授、京大数理解析研究所長、山口大学長などを務めた。代数幾何学が専門で、ハーバード大教授だった